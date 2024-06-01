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Football.ua у день фіналу Ліги чемпіонів розповідає про прогрес англійського півзахисника до статусу одного з найкращих гравців світу.

У фіналі Ліги чемпіонів між Реалом та Боруссією Дортмунд вистачає цікавих паралелей. Команди не раз зустрічалися у головному єврокубку, а в їхніх складах встигли пограти зіркові футболісти з обох сторін. Втім, зараз більше за всіх виділяється один з них. Джуда Беллінгема називають кандидатом на Золотий м'яч, а сам він демонструє зрілі виступи, що не дуже звично для його віку. Крім того, півзахисник показує поступовий прогрес з року в рік і вже може вважатися повноцінним лідером однієї з найкращих команд світу. У цьому матеріалі спробуємо згадати його рух до вершин, на яких він є зараз.

Беллінгем — наймолодший дебютант в історії Бірмінгема, а 22 номер закріпили за ним у команді після відходу

З самого початку своєї кар'єри Джуд розпочав бити рекорди. Вихованець Бірмінгема дебютував у складі рідного колективу в 16 років, ставши наймолодшим гравцем, який коли небудь виступав за клуб. Через деякий час він став і наймолодшим бомбардиром, забивши у домашньому матчі зі Сток Сіті.

Загалом у першому повноцінному сезоні на дорослому рівні півзахисник провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Найголовнішим були не цифри, а впевненість, яку демонстрував Беллінгем. Вже тоді він був готовий брати ініціативу на себе, бути лідером своєї команди. Виступи півзахисника настільки вразили всіх, в тому числі англійський клуб, що він навіть закріпив за ним 22 номер.

До речі, це число спало на думку одному з тренерів Бірмінгема, який охарактеризував профайл гравця можливістю грати на позиціях "десятого", "восьмого" та "четвертого" номерів, що в сумі дає відому всім зараз цифру. Запам'ятайте цю оцінку від коуча, про неї буде згадка пізніше.

Колишній товариш Джуда Максим Колін так згадував ті часи: "Я все ще пам’ятаю рік до того, як він приєднався до основної команди, коли ми проводили дуелі (на тренуванні). Він виконав підкат у зіткненні з одним з наших захисників і це був майже шок. Ми навіть не сміялися чи щось таке, думали: "Хто цей молодий хлопець?".

На тренуваннях я дійсно почав думати: "Добре, він особливий", тому що він був буквально найкращим. Наприкінці ми завжди проводили невелику гру, і якщо у вашій команді був Джуд, ви були впевнені, що виграєте, хоча йому було лише 16".

Навіть його згаданий вище дебют зі Сток Сіті одразу дав зрозуміти, що футбольний світ може скоро побачити нову зірку в своєму пантеоні. В тому матчі Беллінгем вийшов на заміну через пошкодження товариша по команді, а тренерський штаб сумнівався в цьому рішенні.

Тодішній тренер Бірмінгема Хосеп Клотет казав про розмову зі своїм помічником: "Ми думали: "Що ми можемо зробити?". Пако сказав: "Чому б нам не дати шанс Джуду?". Добре, подумав я, але зараз важкий момент. Ми не хочемо, щоб він зазнав невдачі, і не хочемо програти вдома. Це може зашкодити йому.

Пако сказав мені: "Знаєш, є люди, які народжені грати у футбол — і коли вони народжені грати у футбол, вони змушують багато речей відбуватися".

Дана теза була підтверджена в реальності — Джуд приніс команді перемогу.

Було зрозуміло, що попереду його чекав трансфер до одного з топових клубів. Найбільш активний інтерес виявляли Манчестер Юнайтед та Боруссія Дортмунд. Юнайтед пропонував більшу зарплатню, але Боруссія задовго до переходу намагалася схилити Беллінгема прийняти свою пропозицію висилаючи йому футболки, організовуючи екскурсію по стадіону, а також перебуваючи у тісному контакті з його родиною, що в підсумку спрацювало.

В Дортмунді півзахисник став найкращим гравцем Бундесліги та найбільш юним капітаном

Німецька команда заплатила Бірмінгему 30,15 мільйонів євро, а він зі старту почав виправдовувати свій цінник. У матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини з Дуйсбургом Джуд відмітився голом, а в стартовій зустрічі чемпіонату з Боруссією Менхенгладбах віддав асист.

Тоді в клубі ще працював Люсьєн Фавр, який поступово інтегрував півзахисника у склад. Джуд отримував достатньо ігрових хвилин, але зіграв лише одну повну гру у Бундеслізі в першому колі, ситуація почала змінюватися після початку роботи Едіна Терзича. Через пошкодження Акселя Вітселя, не надто впевнених виступів Юліана Брандта, а також власного прогресу Беллінгем почав відігравати все важливішу роль в Боруссії.

Ближче до завершення дебютної кампанії він був залізно основним, а більшість вболівальників дізналися про нього завдяки голу у ворота Манчестер Сіті в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Його м'яч Штутгарту також допоміг розпочати переможну ходу Дортмунда у чемпіонаті, коли він піднявся з п'ятого на третє місце у завершальних турах.

Хосеп Гвардіола був вражений виступами Джуда в протистоянні з англійським клубом: "Можливо, він обманює (щодо свого віку). Він дуже добрий для 17-річного. Це фантастичний гравець. Був момент, коли він не отримав пас від центральних захисників. Він став кричати і вимагати м'яч. В 17 років не кожен буде вести себе так".

Кульмінацією стала перемога у національному кубку, у фіналі з Лейпцигом півзахисник відіграв перший тайм, але через загрозу отримати другу жовту картку тренерський штаб вирішив зняти його з поля у перерві.

Серед рекордів Джуда в тому сезоні можна виділити наступне — став наймолодшим бомбардиром в історії Кубку Німеччини, наймолодшим англійським гравцем, який вийшов у стартовому складі в матчі Ліги чемпіонів, найбільш юним автором голу в плей-оф головного єврокубка та одним з двох гравців, які досягли двозначної кількості виступів у цьому турнірі до 18 років.

Наступну кампанію під керівництвом Марко Розе він вже розпочинав повноцінним футболістом старту. Боруссія провела її не надто вдало, не здобувши хороших результатів в усіх турнірах, але одним з небагатьох позитивів був саме Беллінгем.

Почав рости і його вплив на гру команди. Тоді в клубі ще був Ерлінг Голанд, але враховуючи численні пошкодження норвезького бомбардира саме роль його друга і товариша по команді була більш вагомою. Серед інших перформансів в тому числі можна було назвати 1+1 у неймовірному за накалом матчі з Гоффенгаймом, коли Дортмунд виграв з рахунком 3:2, а також дубль асистів в зустрічі з Баварією.

Відбувся і ряд чергових відзнак — у вересні 2021 року він став наймолодшим англійським футболістом, який забивав на виїзді у Лізі чемпіонів в матчі з Бешикташем, потім був приз "Голу місяця" в Бундеслізі за крутий сольний прохід у матчі з Армінією Білефельд, а в лютому 2022 року півзахисник став другим наймолодшим гравцем, який досяг 50 матчів у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини.

Але головний прорив відбувся у фінальній кампанії на Вестфаленштадіоні. Боруссія майже взяла чемпіонство, а Джуд був її головною зіркою, гравцем, на якому будувалося багато процесів у командній структурі. Він відповідав в першу чергу за креатив, чудово рухав м'яч вперед під пресингом, завдяки ігровому інтелекту грамотно знаходив вільний простір на полі, а також почав багато забивати.

За кількістю ударів, спроб дриблінгу, передач у фінальну третину, деяких інших важливих показників Беллінгем був в топі найкращих футболістів чемпіонату.

Одразу 14 голів в усіх турнірах, більшість з яких відбувалися у важливі моменти — Севільї і Манчестер Сіті на груповому етапі Ліги чемпіонів, Айнтрахту, Аугсбургу в матчах, де Дортмунд був близьким до нічиїх. У матчі з Майнцом він був в заявці, але не вийшов на поле, швидше за все через пошкодження коліна, але його було визнано найкращим гравцем сезону Бундесліги не за голи та асисти.

Його велика роль у команді була помітна найбільше, він не допускав спаду форми, а навпаки що в першій, що в другій половині кампанії був самим стабільним футболістом колективу, в певний момент навіть став її капітаном. Боруссія використовувала різні способи в бажанні залишити Джуда в клубі, але він вирішив відправитися до Реалу.

В Мадриді півзахисник почав грати на іншій позиції, на яку його перевів Карло Анчелотті, що дозволило йому розкритися ще більше

Трансфер за великі гроші дозволив Беллінгему одразу увійти в топ найдорожчих гравців в історії іспанського гранду, але сприймався не так яскраво, як міг би. В першу чергу через непідписання Кіліана Мбаппе, що мав би компенсувати відхід Каріма Бензема, а також менших очікувань від Джуда.

Спершу взагалі велися дискусії стосовно того, чи зможе він вибити зі складу статусних конкурентів у центрі, а показники в Боруссії не викликали в багатьох віри в те, що півзахисник стане фактором ікс у клубі. Втім, проблеми в атаці, де крім Хоселу команда не мала жодного форварда, призвели до зміни моделі гри Реалу, від якого виграв англійський півзахисник.

Схема трансформувалася у 4-4-2 з "діамантом", де в ролі "десятки" за задумом мав грати Джуд, і ця ідея виявилася неймовірно вдалою. Він одразу розпочав забивати голи майже у кожному матчі, завдяки можливості мати більш вільну роль активно вривався у штрафний майданчик і відкривався під кроси. Міг пробити з різних дистанцій. Це викликало здивування, тому що у Дортмунді він і близько не демонстрував такої результативності, але варто зазначити, що базова формація 4-3-3 або 4-5-1 німецької команди не включає в себе наявність гравця цього амплуа, тому це було не дивно.

Показники за деякими параметрами у Прімері в нього дещо знизилися, але не треба забувати, що в Реалі Джуд має трішки іншу роль, ніж в Боруссії. Він виділяється навіть на фоні багатьох зіркових футболістів команди, але є елементом у злагодженій структурі, де треба брати на себе менше функцій.

Таким чином, завдяки чудовій грі у складі нового клубу Беллінгем є одним з головних фаворитів на Золотий м'яч. Його активно порівнюють за стилем до Зінедіна Зідана, в тому числі через п'ятий номер, який він взяв після трансферу до Мадриду, а навіть потенційний прихід Кіліана Мбаппе може залишити акценти на його персоні навіть попри статус французького гравця.

За декілька років він виріс з таланта до універсального гравця, який може добре себе проявляти у різних ролях на полі, а також демонструвати максимально зрілі виступи. Теоретично за такого прогресу Джуд може претендувати на звання одного з найкращих футболістів свого покоління, можливо, Золотий м'яч та інші звитяги прийдуть не зараз, але хлопець з Бірмінгема, який не так давно грав у Чемпіоншипі, доводить, що для нього майже немає нічого неможливого.