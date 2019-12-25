Франция

Нынешний клуб Килиана Мбаппе намерен сохрранить своего нападающего.

Как сообщает Le Parisien, в ближайшее время парижский клуб сделает невероятное предложение нового контракта для Килиана Мбаппе.

Форвард, перейдя в стане ПСЖ, подписал соглашение до лета 2022 года и пока не согласился на его продление.

При этом, игрок является лакомым кусочком для многих топ-клубов, а главным претендентом на его подписание называют мадридский Реал. руководство ПСЖ намерено предложить своему игроку такие условия, которые заставят Мбаппе не обращать внимание на другие клубы.

На счету Мбаппе в нынешнем сезоне 11 мячей в чемпионате Франции и 5 в Лиге чемпионов. Всего во всех турнирах он провел 19 встреч, забил 18 голов и отдал 9 ассистов. Ранее футболист получил награду лучшему игроку Франции.

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