Франция

Французский форвард получил мышечное повреждение.

Нападающий Карим Бензема не поможет мадридскому Реалу в Суперкубке Испании из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Французский форвард получил мышечное повреждение и не отправится с командой в Саудовскую Аравию. Сроки восстановления 32-летнего игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Бензема провел 24 поединка в футболке "сливочных", забив 16 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что в Суперкубке Испании Реал также не сможет рассчитывать на Гарета Бэйла.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.