Французский форвард получил мышечное повреждение.
Карим Бензема, Getty Images
07 января 2020, 09:58
Нападающий Карим Бензема не поможет мадридскому Реалу в Суперкубке Испании из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Французский форвард получил мышечное повреждение и не отправится с командой в Саудовскую Аравию. Сроки восстановления 32-летнего игрока пока остаются неизвестными.
В текущем сезоне Бензема провел 24 поединка в футболке "сливочных", забив 16 голов и совершив 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что в Суперкубке Испании Реал также не сможет рассчитывать на Гарета Бэйла.
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