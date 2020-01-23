Испания

Защитник Реала высказался о возможном подписании Килиана Мбаппе.

Защитник Реала Начо Фернандес прокомментировал потенциальный переходи Килиана Мбаппе в стан "сливочных".

Испанец призвал руководство мадридского клуба обратить внимание на периодические намеки Мбаппе о желании играть в Реале.

"Если Мбаппе посылает нам знаки, мы должны быть готовы к их получению", — приводит слова Начо AS.

Напомним, ранее главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан рассказал, что Килиан Мбаппе всегда мечтал выступать за Реал.

Француз, в свою очередь, отказался продлевать соглашение с ПСЖ, который пытает удержать одного из своих лидеров.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.