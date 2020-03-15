Англия

Габонского форварда в последнее время связывали с переходом в другой клуб.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, по всей видимости, готов остаться в Арсенале и подписать новое соглашение. Действующий контракт габонца с "канонирами" истекает в конце следующего сезона, поэтому пресса неоднократно связывала его с уходом в другой клуб предстоящим летом.

"Выступать за Арсенал — многое значит для меня. Когда я был моложе, я следил за "канонирами", потому что в этом клубе всегда играли отличные футболисты, и также они выигрывали трофеи. Я думаю, что мне действительно приятно здесь находиться. Я счастлив быть частью Арсенала".

"Я люблю болельщиков Арсенала. После моего промаха в матче с Олимпиакосом любой мог сказать, что "он сегодня нас похоронил", но в моем Instagram все присылали мне сообщения со словами поддержки. Так что я просто счастлив иметь таких фанатов и радоваться вместе с ними", — приводит слова Обамеянга пресс-служба Арсенала.

Ранее сообщалось, что переговоры между Арсеналом и Обамеянгом о новом контракте зашли в тупик. Отмечалось, что габонский форвард заинтересован в переходе в Интер, где он может стать потенциальной заменой Лаутаро Мартинесу.

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