Франция

Действующее соглашение форварда с ПСЖ рассчитано до 2022 года.

ПСЖ продолжает попытки продлить соглашение со своим звездным форвардом Килианом Мбаппе, однако сам футболист хотел сначала подождать завершения Евро-2020, а после принять решение касательно своего будущего. Об этом сообщает Marca.

Из-за критической ситуации с распространением коронавируса в Европе, УЕФА принял решение о переносе турнира на 2021 год. Теперь у парижского гранда есть дополнительное время, чтобы вернуться к переговорам с Мбаппе с улучшенным предложением.

Нынешний контракт 21-летнего француза рассчитан до 2022 года, однако пока он не дал "зеленый свет" для его продления. Тем не менее, из-за переноса Евро-2020, он может согласиться подписать новое соглашение с ПСЖ, чтобы повысить свою значимость в европейском футболе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром в летнее трансферное окно, однако парижский гранд ответит отказом на любое предложение по Килиану Мбаппе.

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