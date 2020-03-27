Франция

Сенегальский центрбек может перебраться во французскую Лигу 1.

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 28-летнего сенегальца серьезно заинтересован ПСЖ, который уже готовит почву для подписания футболиста.

На днях спортивный директор парижского гранда Леонардо встретился с агентом Кулибали, чтобы обсудить условия будущего контракта центрбека.

По информации источника, ПСЖ готов предложить Кулибали соглашение до 2025 года с зарплатой 10 миллионов евро + бонусы за один сезон.

Ранее сообщалось, что Калиду Кулибали намерен покинуть Наполи. В его услугах заинтересованы многие клубы, среди которых Реал, МЮ, Бавария, Эвертон и другие.

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