Италия

На футболиста претендует ряд европейских топ-клубов.

По информации Express со ссылкой на Il Mattino, защитник Наполи Калиду Кулибали сообщил руководству клуба и желании покинуть Неаполь.

Контракт сенегальца с партенопейцами рассчитан до 2023 года. Предстоящим летом Наполи будет требовать не менее 105 млн евро за 28-летнего футболиста.

За Кулибали гоняется ряд европейских клубов из топ-чемпионатов, среди которых Реал, ПСЖ, МЮ, Бавария, Эвертон и остальные.

В нынешнем сезоне центрбек провел 21 матч за партнепойцев во всех турнирах.

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