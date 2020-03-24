На футболиста претендует ряд европейских топ-клубов.
Калиду Кулибали, Getty Images
24 марта 2020, 13:46
По информации Express со ссылкой на Il Mattino, защитник Наполи Калиду Кулибали сообщил руководству клуба и желании покинуть Неаполь.
Контракт сенегальца с партенопейцами рассчитан до 2023 года. Предстоящим летом Наполи будет требовать не менее 105 млн евро за 28-летнего футболиста.
За Кулибали гоняется ряд европейских клубов из топ-чемпионатов, среди которых Реал, ПСЖ, МЮ, Бавария, Эвертон и остальные.
В нынешнем сезоне центрбек провел 21 матч за партнепойцев во всех турнирах.
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