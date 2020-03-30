Франция

Парижский гранд рассчитывает на французского вундеркинда.

ПСЖ не намерен отпускать полузащитника Тангая Ньянзу Куасси, контракт которого истекает предстоящим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, парижский гранд готовится предложить 17-летнему французу новое соглашение до 2025 года. Финансовые детали будущей сделки не сообщаются.

Отметим, что Куасси дебютировал за первую команду ПСЖ только в этом сезоне. В нынешней кампании он провел на клубном уровне 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ проявляет интерес к таланту мадридского Атлетико Хавьеру Серрано.

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