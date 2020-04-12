Италия

Похоже, дни бельгийца в команде Гаттузо сочтены.

Как утверждает Gazzetta dello Sport, руководство Наполи провалило переговоры с нападающим команды Дрисом Мертенсом о новом контракте.

Напомним, действующее соглашение бельгийского футболиста с "партенопеи" истекает в конце нынешнего сезона, и форвард настроен сменить прописку в межсезонье.

В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за неаполитанцев, отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.