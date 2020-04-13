Франция

Андре Онана может продолжить карьеру во Франции.

Если ПСЖ не выкупит Серхио Рико у Севильи, то дублером Кейлора Наваса в Париже может стать голкипер Аякса Андре Онана — сообщает Goal.com.

24-летний голкипер Аякса, может обойтись ПСЖ в 30 миллионов евро, но в его подписании также заинтересована Барселона.

Вратарь национальной сборной Камеруна (16 матчей) 5 лет обучался в академии Самуэля Это'О в Барселоне, после чего перебрался в Амстердам, где сыграл за первую команду Аякса 178 матчей во всех турнирах и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов.

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