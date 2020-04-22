Франция

Парижанам не удалось убедить Реал отпустить форварда.

ПСЖ предпринимал попытки подписать нападающего мадридского Реала Карима Бензема минувшим летом, сообщает портал Le10Sport.

Парижане хотели укрепить линию нападения при помощи французского форварда, но не смогли договориться со "сливочными".

Бензема выступает в составе Реала с 2009 года, перейдя из Лиона. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 36 поединков в футболке "галактикос", забив 19 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Бензема готов завершить карьеру в Лионе.

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