Франция

Полузащитник Махди Камара останется в команде до лета 2024 года.

Махди Камара и Сент-Этьенн продлили свое сотрудничество до лета 2024 года — сообщил официальный сайт клуба.

"В начале сезона Махди не входил в основную обойму, – прокомментировал событие тренер команды Клод Пюэль. – Однако благодаря своей работоспособности и таланту он прогрессировал, и сейчас является очень важным игроком для нас".

21-летний воспитанник клуба дебютировал в составе первой команды в сезоне-2018/19, но после единственного матча отправился в аренду в Лаваль (14 матчей во всех турнирах, 3 гола). В нынешнем сезоне Махди провел за Сент-Этьенн 20 матчей во всех турнирах (3 гола). В том числе он принял участие в поединке группового раунда Лиги Европы против Александрии во Львове и, выйдя на замену на 55-й минуте, поразил ворота Юрия Панькива на 72-й.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.