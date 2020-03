В полуфинальном поединке Кубка Франции Сент-Этьенн вырвал победу в концовке встречи у Ренна, оформив себе выход в финал турнира (2:1).

После финального свистка болельщики "зеленых" массово ринулись на поле Жоффруа Гишар, где отметили важнейшее событие в истории клуба, ведь для Сент-Этьенна выход в финал стал первым за 38 лет.

How much does that goal mean to Saint-Étienne fans ? A whole lot 😳😳pic.twitter.com/TfmQQ8OELS