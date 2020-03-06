Франция

"Зеленые" в решающем поединке сразятся с ПСЖ.

В полуфинальном поединке Кубка Франции Сент-Этьенн вырвал победу в концовке встречи у Ренна, оформив себе выход в финал турнира (2:1).

После финального свистка болельщики "зеленых" массово ринулись на поле Жоффруа Гишар, где отметили важнейшее событие в истории клуба, ведь для Сент-Этьенна выход в финал стал первым за 38 лет.

How much does that goal mean to Saint-Étienne fans ? A whole lot 😳😳pic.twitter.com/TfmQQ8OELS — DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) March 6, 2020

В решающем противостоянии Кубка Франции команда Пюэля сразиться с ПСЖ, который на выезде без особых проблем разгромил Лион (5:1).

К слову, в чемпионате дела у Сент-Этьенна идут не столь гладко. После 27-го тура "зеленые" идут на 16-м месте, имея в своем активе 29 очков.