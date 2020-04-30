Италия

Нигерийский форвард может усилить атаку "россонери".

Нападающий Лилля Виктор Осимхен предстоящим летом может сменить французскую Лигу 1 на итальянскую Серию А.

Как сообщает Corriere dello Sport, 21-летний нигериец попал в сферу интересов Милана, который в ближайшем будущем планирует сосредоточиться на французском рынке в вопросе усиления состава.

Стоит отметить, что "россонери" придется встретиться с серьезной конкуренцией, если они определят Осимхена в качестве приоритетной цели на лето. К форварду также проявляют интерес Челси, Реал и Барселона.

В текущем сезоне нигерийский нападающий провел за Лилль 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.

Сам Осимхен ранее заявлял о желании однажды поиграть за топ-клуб из английской Премьер-лиги.

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