Франция

Французский нападающий согласен подписать новое соглашение, но только с фиксированной суммой выкупа.

Из-за последствий пандемии коронавируса ведущие клубы Европы не смогут позволить себе громкие трансферы, а потому все идет к тому, что "большие" игроки останутся на своих местах.

Так, по сообщениям AS, Килиан Мбаппе понимает, что не покинет ПСЖ летом и готов согласовать новый контракт, но лишь при условии, что в нем будет прописана клаусула.

Французский нападающий хочет оставить себе возможность перебраться в другой европейский топ-клуб. Впрочем, источник уверяет, что сумма отступных должна превысить 222 миллиона евро, в которые парижанам обошелся Неймар.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 33 играх за Пари Сен-Жермен во всех турнирах.

Напомним, что Реал не собирается бороться за Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно.