Франция

Бразильский центрбек, по всей видимости, не намерен уходить из ПСЖ.

Центральный защитник Пари Сен-Жермен Тиаго Силва выступает во французской Лиге 1 c 2012 года, однако его будущее находится под большим вопросом из-за контракта, который истекает предстоящим летом.

Итальянская пресса связывала 35-летнего бразильца с возможным возвращением в Милан, но его жена Изабель Силва опровергла эту информацию и заявила о желании остаться в Париже.

"Тияго очень привязан к ПСЖ, его болельщикам и Франции. Независимо от того, останемся ли мы здесь или нет, нам придется время от времени посещать Париж, чтобы увидеться с нашими друзьями".

"Но для нас было бы здорово продолжить путь с ПСЖ. Мы любим этот клуб, город и Францию. Здесь выросли наши дети, поэтому мы хотели бы остаться в Париже", - Le Parisien.

В текущем сезоне Тиаго Силва провел 30 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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