Италия

Бразилец может вновь оказаться в чемпионате Италии.

Центральный защитник Пари Сен-Жермен Тиаго Силва рассматривает вариант с возвращением в Милан, за который он выступал в период с 2009 по 2012 год. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, 35-летний бразилец может последовать примеру Златана Ибрагимовича и вернуться на Сан-Сиро в конце текущего сезона. Ожидается, что ПСЖ не будет препятствовать уходу опытного центрбека из-за его возраста, а сам футболист никогда не скрывал своей симпатии к Милану.

Проблемой в осуществлении перехода Тиаго Силвы в стан "россонери" могут стать высокие требования бразильца по заработной плате. Компания Elliott Management Corporation, владеющая Миланом, установила ограничения, которые не позволят клубу серьезно раскошеливаться на оклады игроков.

Ранее сообщалось, что именно по этой причине Милан отказался от идеи подписании полузащитника Барселоны Ивана Ракитича.

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