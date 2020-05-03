Италия

Клубы начнут тестирование футболистов и сотрудников.

После того, как правительство Италии разрешило проводить тренировки, пять клубов Серии А объявили даты возвращения к занятиям, но остальные не торопятся это делать.

Как сообщает ANSA, руководство Милана намерено сначала протестировать всех футболистов и сотрудников клуба, и уже исходя из результатов планировать программу возобновления подготовки. Стоит отметить, что сейчас за пределами Италии находятся Златан Ибрагимович и Франк Кессье, которым по возвращении придется 14 дней находится в самоизоляции.

По такому же принципу, как стало известно ANSA, намерена действовать Верона, где тестирование начнется в понедельник и параллельно будет проводиться дезинфекция базы, которая, в отличие от Миланелло, во время карантина не обрабатывалась.

Сампдория пока решила для начала разработать собственный протокол возобновления тренировочной активности, при этом, сообщает ANSA, спортивный центр Больяско уже готов принять "блучеркьяти".

Наиболее выжидательную позицию занял Удинезе. Клуб из Фриули решил на следующей неделе продолжить для своих игроков индивидуальные занятия дома и оценить, как пройдет возвращение к групповым тренировкам у других команд — сообщил официальный сайт клуба. Тренировочный центр "зебрят" Дино Брусески остается закрытым.

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