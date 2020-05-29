Франция

Защитник Джонатан Мутомбо Мавеси связал свою судьбу с чемпионом Франции до лета 2023 года.

Правый защитник Джонатан Мутомбо Мавеси подписал контракт с ПСЖ до 30 июня 2023 года — сообщил официальный сайт клуба.

Защитник, для которого этот контракт стал первым профессиональным, присоединился к академии ПСЖ в 2014 году.

17-летний правый защитник, который также может сыграть в роли правого вингера, в сезоне-2019/20 выступал за молодежную (U-19) команду ПСЖ и провел 2 матча в Юношеской лиге УЕФА.