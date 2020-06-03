Франция

Защитник Реал Сосьедада может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Монако надеется летом продать игроков и на вырученные деньги приобрести защитника Реал Сосьедада Диего Льоренте, сообщает журналист RMC Sport Лоик Танци.

Альтернативой для монегасков является 21-летний футболист Пескары Франк Кануте. Ранее интерес к Диего Льоренте приписывали Ливерпулю.

В этом сезоне 26-летний центрбек провел 19 матчей за Реал Сосьедад в Ла Лиге и еще одну игру в Кубке Испании. За это время он отличился двумя результативными передачами.