Защитник Реал Сосьедада может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Диего Льоренте, Getty Images
03 июня 2020, 21:48
Монако надеется летом продать игроков и на вырученные деньги приобрести защитника Реал Сосьедада Диего Льоренте, сообщает журналист RMC Sport Лоик Танци.
Альтернативой для монегасков является 21-летний футболист Пескары Франк Кануте. Ранее интерес к Диего Льоренте приписывали Ливерпулю.
В этом сезоне 26-летний центрбек провел 19 матчей за Реал Сосьедад в Ла Лиге и еще одну игру в Кубке Испании. За это время он отличился двумя результативными передачами.