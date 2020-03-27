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Пандемия коронавируса может привести к кардинальным изменениям трансферных правил.

Из-за неопределенности с датами завершения сезона-2019/20 в связи с пандемией COVID-19, Международная федерация футбола планирует не только утвердить продление контрактов игроков с клубами, истекающие 30 июня 2020 года, до окончания чемпионатов, но и разрешить совершать трансферы до 31 декабря.

Решение продлить летнее трансферное окно до конца года уже принято ФИФА, но еще официально не утверждено и не объявлено — утверждает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса УЕФА пересмотрит правила финансового Fair Play.

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