Франция

Французский суд частично удовлетворил иск Лиона, Амьена и Тулузы против профессиональной футбольной лиги.

Попытка Лиона оспорить в суде решение футбольной лиги Франции остановить чемпионат провалилась, однако «союзники» Жана-Мишеля Ола из Амьена и Тулузы, могут временно вздохнуть с облегчением — сообщил официальный сайт высшего административного суда.

Высший административный суд страны утвердил решение профессиональной футбольной лиги досрочно завершить чемпионат, то есть надежды Лиона поправить свое положение (7-е место) провалились.

Однако суд посчитал решение о вылете в Лигу 2 Амьена и Тулузы необоснованным и рекомендовал оставить аутсайдеров в Лиге 1. Ссылка адвоката ПФЛ Франции на то, что в регламенте записано участие 20-ти команд в высшем дивизионе, Судью не убедила, поскольку нынешний регламент действует лишь до 30 июня 2020 года.

В связи с этим судья Бертран Дакоста рекомендовал руководству лиги внести изменение в регламент сезона-2020/21, увеличив количество команд до 22-х. В дальнейшем ПФЛ вольна вернуть количество команд к прежнему значению.