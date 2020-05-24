Франция

Жан-Мишель Ола в очередной раз выразил недовольство решением Лиги 1 о досрочном завершении сезона.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола осудил руководителей футбольных властей Франции и посетовал на то, что Испания возобновит чемпионат, а Франция нет.

"На встрече с УЕФА нам сказали потерпеть. Когда мы видим, что наши лидеры присутствовали там, делая разные выводы, то хочется сказать, что они слишком глупы, извините за термин.

Парадоксально, что такая страна, как Испания, которая в большей степени, чем Франция, пострадала от пандемии, обдумала все и нашла решение", — сказал он L`Equipe.

Напомним, что точная дата возобновления чемпионата Испании станет известна в ближайшие дни.