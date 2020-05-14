Германия

"Орлы" хотят подписать молодого центрбека.

Защитник Ниццы Маланг Сарр попал в сферу интересов Айнтрахта, сообщает Skу Germany.

"Орлы" хотят укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются подписать молодого центрбека. Контракт француза с клубом истекает в июне, и он получит статус свободного агента.

Сарр является воспитанником Ниццы, дебютировав в первой команде в августе 2016-го. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 поединков в футболке "красно-черных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании Сарра также заинтересован Лейпциг.

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