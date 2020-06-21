Франция

Представители футболиста просят о существенном повышении зарплаты.

Левый защитник Левен Кюрзава может остаться в ПСЖ. Клуб предлагает ему продлить контракт на четыре года. Игрок же хочет получать зарплату вдвое выше, чем по нынешнему договору, сообщает France Football.

Этот вопрос должен решиться до середины июля. В случае непродления контракта Левен может уйти в Челси, а парижане постараются подписать Алекса Теллеса или Николаса Тальяфико.

В нынешнем сезоне на счету Кюрзава один гол и два ассиста в 23 матчах за парижан во всех турнирах. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, но в августе ему еще предстоит сыграть в финальном турнире Лиги чемпионов.