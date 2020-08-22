Франция

Парижане нацелились на защитника Баварии.

Защитник Баварии Бенжамен Павар попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание L'Equipe.

Парижане планируют укрепить линию обороны в межсезонье и попытаются приобрести французского центрбека. Мюнхенский клуб хочет выручить за своего игрока не менее 45 миллионов евро.

Действующий контракт Павара с Баварией рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 47 поединков в футболке "красных", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может продлить контракт с защитником Тиаго Силвой.