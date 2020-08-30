Франция

"Красно-черные" хотят подписать голкипера ПСЖ.

Голкипер ПСЖ Альфонсо Ареола попал в сферу интересов Ренна, сообщает портал Foot Mercato.

Ренн заинтересован в подписании французского вратаря и готов начать переговоры с парижанами. Руководство "красно-черных" рассматривает 27-летнего стража ворот в качестве замены Эдуару Менди, который может перейти в Челси.

Действующий контракт Ареола с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне голкипер выступал на правах аренды в Реале, где провел 9 поединков.

Ранее сообщалось, что Ренн близок к подписанию нападающего Лестера Ислама Слимани.