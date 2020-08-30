"Красно-черные" хотят подписать голкипера ПСЖ.
Альфонсо Ареола, Getty Images
30 августа 2020, 10:47
Голкипер ПСЖ Альфонсо Ареола попал в сферу интересов Ренна, сообщает портал Foot Mercato.
Ренн заинтересован в подписании французского вратаря и готов начать переговоры с парижанами. Руководство "красно-черных" рассматривает 27-летнего стража ворот в качестве замены Эдуару Менди, который может перейти в Челси.
Действующий контракт Ареола с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.
В минувшем сезоне голкипер выступал на правах аренды в Реале, где провел 9 поединков.
Ранее сообщалось, что Ренн близок к подписанию нападающего Лестера Ислама Слимани.