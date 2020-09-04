Франция

Полузащитник Сент-Этьенна счастлив в новой команде.

Адиль Аушиш считает, что уход из ПСЖ поможет раскрыться его таланту.

"Я мог остаться в ПСЖ, но я не хотел просто числиться в команде, – цитирует 18-летнего француза Foot Mercato. – Я хотел играть и не сомневаюсь, что сделал правильный выбор. Мне очень нравится Клод Пюэль. Чувствуется, что наш тренер влюблен в футбол, и я уже многому у него научился. Надеюсь, что продолжу прогрессировать".

Тренер ПСЖ Томас Тухель пытался убедить Аушиша остаться и подписать профессиональный контракт с клубом, но Адиль не увидел для себя перспектив в Париже и ушел в Сент-Этьенн в статусе свободного агента.

В составе ПСЖ Аушиш провел 1 матч в чемпионате и 2 поединка в Кубке Франции. В сезоне-2020/21 Адиль уже провел полный матч за свою новую команду в Лиге 1.