Германия

Мюнхенцы хотят подписать юного хавбека.

Полузащитник ПСЖ Адиль Аушиш попал в сферу интересов Баварии, сообщает портал Le 10 Sport.

"Красные" следят за юным хавбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Контракт француза с клубом подходит к концу, и он может получить статус свободного агента.

В подписании Аушиша также заинтересованы Арсенал и Сент-Этьенн.

В текущем сезоне 17-летний игрок провел 3 поединка в футболке парижан, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Аушишу новый контракт.