Мюнхенцы хотят подписать юного хавбека.
Адиль Аушиш, Getty Images
20 июня 2020, 08:59
Полузащитник ПСЖ Адиль Аушиш попал в сферу интересов Баварии, сообщает портал Le 10 Sport.
"Красные" следят за юным хавбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Контракт француза с клубом подходит к концу, и он может получить статус свободного агента.
В подписании Аушиша также заинтересованы Арсенал и Сент-Этьенн.
В текущем сезоне 17-летний игрок провел 3 поединка в футболке парижан, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Аушишу новый контракт.