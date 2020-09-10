Франция

Защитник Алессандро Флоренци отправится в Париж в аренду с правом выкупа.

Рома и ПСЖ согласовали финансовые условия трансфера Алессандро Флоренци — резюмирует сообщения различных итальянских СМИ Football Italia.

Аренда сроком на год обойдется чемпиону Франции в 500 тысяч евро, а если ПСЖ захочет выкупить защитника по окончании сезона-2020/21, то должен заплатить еще 9 миллионов.

29-летний правый защитник, который может сыграть и справа в полузащите, провел 36 матчей за национальную сборную Италии (2 гола) и выступал за Рому (280 матчей во всех турнирах, 28 голов), Кротоне (аренда, 36, 11) и Валенсию (14, 0).