Франция

Защитник Алессандро Флоренци продолжит карьеру во Франции.

ПСЖ и Рома завершили оформление трансфера Алессандро Флоренци — сообщил официальный сайт чемпиона Франции.

Сезон-2020/21 29-летний итальянец проведет в ПСЖ на правах аренды, за что парижане заплатят Рому 1 миллион евро, а по окончании сезона финалист Лиги чемпионов выкупит его контракт еще за 9 миллионов.

"Я счастлив и горд, что оказался в одном из ведущих клубов Европы на сегодняшний день, – сказал Алессандро. – Выход в финал Лиги чемпионов это доказал. Сделаю все возможное, чтобы помочь ПСЖ стать еще лучше".

Флоренци призван заменить покинувшего Париж Менье.

Алессандро практически всю карьеру провел в Роме (280 матчей во всех турнирах, 28 голов), за исключением сезонных аренд в Кротоне (36, 11) и Валенсии (14, 0).