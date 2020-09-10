В матче второго тура чемпиона обыграл Ланс.
Фото ФК ПСЖ
10 сентября 2020, 23:50
ПСЖ крайне неудачно начал защиту чемпионского титула, проиграв Лансу.
Из-за участия парижан в финале Лиги чемпионов их первые два матча были перенесены, но и это ПСЖ не помогло.
Справедливости ради стоит отметить, что гости по различным причинам играли в далеко не идеальном составе, но это ни в коем случае не умаляет заслуги Ланса, в первом туре проигравшего Ницце.
Ланс — ПСЖ 1:0
Гол: Ганаго, 57.
Ланс: Лека — Граде, Баде, Медина — Мишлен, Дукуре (Маурисио, 83), Перес,Силла (Бура, 84) — Какута (Каюзак, 71) — Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).
ПСЖ: Булка — Кюрзава, Керер, Кимпембе (Диалло, 74), Бернат (Баккер, 84) — Эррера, Гуйе, Верратти — Сарабия, Муинга (Хесе, 74), Руис-Атиль (Дагба, 68).
Предупреждения: Дукуре, Сотока — Сарабия, Бернат.