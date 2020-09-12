Франция

"Красно-черные" хотят заполучить датского центрбека.

Защитник Милана Симон Кьер попал в сферу интересов Ренна, сообщает портал Foot Mercato.

Французский клуб намерен укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и готов начать переговоры по датскому центрбеку. "Красно-черные" рассматривают 31-летнего игрока в качестве альтернативы Диего Годину, который близок к переходу в Кальяри.

Действующий контракт Кьера с Миланом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне защитник провел 19 поединков в футболке "россонери".

Ранее сообщалось, что Ренн также заинтересован в подписании нападающего Сассуоло Жереми Бога.