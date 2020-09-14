Франция

Форвард ПСЖ прокомментировал высказывания защитника Марселя, не обойдясь без капса.

В матче третьего тура Лиги 1 Марсель впервые с ноября 2011 года обыграл ПСЖ (1:0). Встреча ознаменовалась скандалом: в добавленное время были удалены с поля сразу пять игроков.

Среди удаленных оказался и Неймар, отвесивший подзатыльник защитнику Олимпика Альваро Гонсалесу. Бразилец объяснил это тем, что Альваро – расист. Испанец же выступил с заявлением, что он таковым не является.

В комментариях объявился Неймар, который до этого на своей странице назвал Альвареса "мудаком". Риторика бразильца осталась неизменной.

"Ты не мужчина, не можешь признать свою ошибку. Поражения – часть спорта. Но ты оскорбляешь и привносишь расизм в наши жизни – нет, с этим я не согласен. Я ТЕБЯ НЕ УВАЖАЮ! ТЫ ПРОСТО БЕСХРЕБЕТНЫЙ! Отвечай за свои слова, братишка... будь МУЖЧИНОЙ, ПАРЕНЕК! РАСИСТ", — написал Неймар в Твиттере.

Сроки дисквалификации футболистов за удаления в этом матче станут известны позже.