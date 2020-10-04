Франция

Португалец прибудет на медосмотр в парижский клуб.

Полузащитник Интера Жоау Мариу должен в ближайшее время стать игроком ПСЖ, сообщает издание L’Equipe.

Парижане согласовали трансфер центрального хавбека и вскоре должны объявить о его подписании. Ожидается, что в это воскресенье, 4 октября, португалец прибудет в расположение "сине-красных" для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошлом сезоне 27-летний игрок выступал на правах аренды в Локомотиве, отыграв 22 матча и забив один гол.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма Деле Алли.