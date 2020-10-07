Франция

Экс-полузащитник сборной Франции вернулся в Лигу 1.

Хатем Бен Арфа продолжит выступления в Бордо — сообщил официальный сайт клуба.

Атакующий полузащитник покинул Вальядолид и получил статус свободного агента с 1 августа 2020 года.

Подробности контракта с Бордо 33-летнего футболиста пока не сообщаются.

Бен Арфа провел 15 матчей (2 гола) за национальную сборную Франции и выступал за Лион (92 матча во всех турнирах, 12 голов), Марсель (91, 15), Ньюкасл (86, 14), Халл (9, 0), Ниццу (37, 18), ПСЖ (32, 4), Ренн (41, 9) и Вальядолид (5, 0).