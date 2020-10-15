Франция

Вице-чемпион Франции считает наказание за нарушение финансового фэйр-плей слишком суровым.

Президент Марселя Жак-Анри Эйро готовит апелляцию с спортивный арбитражный суд в Лозанне на санкции УЕФА за нарушения финансового фэйр-плей — сообщает L'Equipe.

"Когда вводился финансовый фэйр-плей, никто не предвидел тех сложных финансовых условий, в которых окажутся футбольные клубы, – заявил Эйро. – Мне кажется, что некоторые условия должны быть пересмотрены, а наказания смягчены".

В июне УЕФА оштрафовал Марсель на 3 миллиона евро и лишил 15% доходов от еврокубков на ближайшие два сезона.