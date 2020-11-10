Франция

Директор ПСЖ Леонардо верит, что Криштиану Роналду когда-нибудь сыграет в его клубе.

Леонардо считает, что однажды Криштиану Роналду переберется во Францию.

"Возможно, когда-нибудь Роналду проснется утром и задумается: "А в какой команде я мог бы еще поиграть?" – цитирует Football Italia слова Леонардо во время онлайн-общения с болельщиками ПСЖ. – Думаю, в мире есть пять или шесть клубов, которые смогли бы пригласить его, и ПСЖ входит в этот ограниченный круг".

"Мы всегда планируем наши возможные трансферы, и некоторые из них выглядят совершенно невероятными".

Ранее сообщалось, что летом 2021 года Криштиану Роналду может покинуть Ювентус.