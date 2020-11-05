Лига наций

Руководство Ювентуса волнуется.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил состав команды на ноябрьские матчи Лиги наций — сообщил официальный Твиттер национальной команды.

В списке 25 футболистов, в том числе и Криштиану Роналду, чей отъезд в сборную в октябре закончился заражением коронавирусом.

Главная звезда Ювентуса и национальной сборной выздоровел лишь на прошлой неделе, успев сыграть в Серии А против Специи и с Ференцварошем в Лиге чемпионов.

Действующие победители Лиги наций лидируют вместе с Францией в группе А3 (по 10 очков) и проведут спарринг с Андоррой (11 ноября), после чего в рамках турнира встретятся с Францией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября).