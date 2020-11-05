Руководство Ювентуса волнуется.
Криштиану Роналду, Getty Images
05 ноября 2020, 15:45
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил состав команды на ноябрьские матчи Лиги наций — сообщил официальный Твиттер национальной команды.
В списке 25 футболистов, в том числе и Криштиану Роналду, чей отъезд в сборную в октябре закончился заражением коронавирусом.
Главная звезда Ювентуса и национальной сборной выздоровел лишь на прошлой неделе, успев сыграть в Серии А против Специи и с Ференцварошем в Лиге чемпионов.
Действующие победители Лиги наций лидируют вместе с Францией в группе А3 (по 10 очков) и проведут спарринг с Андоррой (11 ноября), после чего в рамках турнира встретятся с Францией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября).