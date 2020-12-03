Франция

Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал слухи вокруг Лео Месси и его возможного переезда во Францию.

У лидера Барселоны Лионеля Месси летом заканчивается контракт и пока стороны не собираются его продлевать. Это значит, что уже через месяц форвард может подписать предварительное соглашение с любой командой мира.

Учитывая заработную плату Месси, чаще других среди вариантов всплывает ПСЖ. Партнер Лео по сборной Аргентины Леандро Паредес, который ныне выступает как раз в парижском клубе, хочет воссоединиться с ним и на клубном уровне.

"Месси в ПСЖ? Я на это надеюсь. Мы все хотим, чтобы он стал частью нашей команды, но выбор за ним. У нас невероятный состав и отличный футболисты. Я надеюсь, что Лео примет лучшее решение для себя, но если что, мы встретим его с распростертыми объятиями", — сказал Паредес.

Ранее вингер ПСЖ Неймар заявил, что мечтает снова играть с Месси в одной команде.