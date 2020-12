В прошлом году, 2 декабря, состоялась церемония вручения Золотого мяча, на которой Лионель Месси завоевал шестой подобный титул в своей карьере.

В минувшем году Лионель Месси вместе с Барселоной дошел до полуфинала Лиги чемпионов, выиграл Ла Лигу и поучаствовал в финале Кубка Испании. В то же время, вместе со сборной Аргентины нападающий занял третье место на Копа Америка.

По итогам розыгрыша 64-го в истории Золотого мяча Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград, обогнав Криштиану Роналду с пятью титулами.

Перед вручением награды все было не так однозначно. В эпохальное противостояние Месси и Роналду ворвался Вирджил ван Дейк, который выиграл Лигу чемпионов вместе с Ливерпулем.

Однако голосование все равно прошло в пользу аргентинца, для которого награда была очень значимой из-за приближающегося завершения карьеры.

