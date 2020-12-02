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Рекордный трофей аргентинца вызвал много споров.

В прошлом году, 2 декабря, состоялась церемония вручения Золотого мяча, на которой Лионель Месси завоевал шестой подобный титул в своей карьере.

В минувшем году Лионель Месси вместе с Барселоной дошел до полуфинала Лиги чемпионов, выиграл Ла Лигу и поучаствовал в финале Кубка Испании. В то же время, вместе со сборной Аргентины нападающий занял третье место на Копа Америка.

По итогам розыгрыша 64-го в истории Золотого мяча Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград, обогнав Криштиану Роналду с пятью титулами.

Перед вручением награды все было не так однозначно. В эпохальное противостояние Месси и Роналду ворвался Вирджил ван Дейк, который выиграл Лигу чемпионов вместе с Ливерпулем.

Однако голосование все равно прошло в пользу аргентинца, для которого награда была очень значимой из-за приближающегося завершения карьеры.

Lionel Messi Ballon d’Or History ⤵️



There was one #ballondor… pic.twitter.com/cyHvd0Bacn — France Football (@francefootball) December 2, 2019

"Все это время я не переставал мечтать, расти и совершенствоваться изо дня в день, получать наслаждение от футбола. Я имел возможность с году или двух делать то, что я так люблю. Бог хочет, чтобы я еще несколько лет наслаждался футболом".

"Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело".

"Несмотря на все, я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью".

Его конкурент, Вирджил ван Дейк спокойно отнесся к поражению, отметив, что Лео был немного лучше него.

К сожалению, есть такой человек, как Месси

"У меня был потрясающий год. К сожалению, есть такой человек, как Месси. Шесть золотых мячей — это потрясающе. Я был близок, но просто был человек, который был немного лучше. Но я горжусь тем, что достиг в прошлом году вместе с Ливерпулем и сборной. Думаю, мы можем повторить успех в этом году.

Никогда не думал, что войду в число номинантов на Золотой мяч. Мечта всегда может осуществиться, нужно просто работать и двигаться вперед. Очень горжусь тем, что я здесь. Это заставит меня работать еще больше", — сказал Ван Дейк.

Сложно предположить, когда рекорд Месси по количеству Золотых мячей будет побит или хотя бы повторен. Не факт, что Криштиану Роналду выдаст еще один сезон для подобной награды. Уже на той церемонии португалец впервые за много лет не попал в ТОП-2.

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