Испания

Как и ожидалось, дисциплинарный комитет не брал во внимания благие намерения футболиста.

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги Барселона уверенно обыграла Осасуну (4:0). После своего гола Лео Месси решил посвятить взятие ворот своему легендарному соотечественнику Диего Марадоне, который скончался 25 ноября из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Под игровой футболкой Месси оказалась футболка аргентинского Ньюэллс Олд Бойз с 10-м номером на спине. Чтобы отдать дать уважения скончавшемуся Марадоне, Лионелю пришлось снять джерси Барселоны, однако, по правилам Ла Лиги, подобные действия наказываются желтой карточкой и штрафом клуба и игрока.

Руководство Барселоны, учитывая благие намерения своего футболиста, намеревалось добиться от дисциплинарного комитета Ла Лиги отмены желтой карточки.

Тем не менее, решение о желтой карточке оставлено в силе и выписаны штрафы. Так, Месси заплатит 600 евро, а Барселона — 350. При этом, очевидно, что Комитет выписал нарушителям минимальные санкции, ведь штраф мог достигать 3000 евро.

Но и на этом история не закончена. Теперь Барселона намерена обратиться в апелляционный комитет и попытаться обжаловать решение уже там.

Ранее сообщалось, что домашний стадион Наполи официально переименуют в честь Марадоны к следующей домашней игре команды