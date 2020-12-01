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Главный тренер Бенфики отдал дань памяти легендарному аргентинскому футболисту.

Менеджер Бенфики Жорже Жезуш заявил, что легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, который скончался 25 ноября, имел невероятный характер, которым не могут похвастаться нынешние футболисты.

"Марадона был лучшим игроком в истории футбола вместе с Пеле. Он был величайшим не только благодаря своей гениальной игре, но также благодаря страсти, которую он показывал. Эта страсть была его отличительной чертой. Марадона был лучшим игроком в мире и не терял страсти к игре. Он был прирожденным футболистом, у которого всегда была любовь и особые, уникальные чувства к мячу. У Роналду эта страсть проявляется слабо, а у Месси она отсутствует полностью.

Конечно, Месси – великолепный игрок, но мы говорим также о жизни, о чувствах, об отношении к игре. В этом Марадона был уникален", — приводит слова Жезуша Diario Sport.

Напомним, что легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что стадион Сан Паоло в Неаполе будет переименован в его честь уже к следующей домашней игре Наполи.