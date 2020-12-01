Главный тренер Бенфики отдал дань памяти легендарному аргентинскому футболисту.
Жорже Жезуш, Getty images
01 декабря 2020, 19:34
Менеджер Бенфики Жорже Жезуш заявил, что легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, который скончался 25 ноября, имел невероятный характер, которым не могут похвастаться нынешние футболисты.
"Марадона был лучшим игроком в истории футбола вместе с Пеле. Он был величайшим не только благодаря своей гениальной игре, но также благодаря страсти, которую он показывал. Эта страсть была его отличительной чертой. Марадона был лучшим игроком в мире и не терял страсти к игре. Он был прирожденным футболистом, у которого всегда была любовь и особые, уникальные чувства к мячу. У Роналду эта страсть проявляется слабо, а у Месси она отсутствует полностью.
Конечно, Месси – великолепный игрок, но мы говорим также о жизни, о чувствах, об отношении к игре. В этом Марадона был уникален", — приводит слова Жезуша Diario Sport.
Напомним, что легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября из-за остановки сердечно-сосудистой системы.
Ранее сообщалось, что стадион Сан Паоло в Неаполе будет переименован в его честь уже к следующей домашней игре Наполи.