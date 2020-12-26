Футболист опередил форвардов Монако и Бреста.
Анди Делор, Brila
26 декабря 2020, 00:33
Нападающий Монпелье и сборной Алжира Анди Делор стал лучшим игроком французской Лиги 1 в ноябре.
В голосовании футболист набрал 38 процентов голосов, опередив форвардов Монако Кевина Фолланда и Бреста Ирвина Кардону.
В ноябре Делор провел четыре матча за Монпелье, в которых отметился четырьмя забитыми голами. В текущем сезоне он сыграл за клуб в Лиге 1 15 матчей, в которых оформил на свой счет восемь мячей.
Отметим, что в сентябре лучшим игроком турнира стал Ибрагима Ньяне из Метца, а в октябре — Жонатан Бамба из Лилля.
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