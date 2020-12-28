Франция

Похоже, аргентинец вскоре станет во главе парижан.

Экс-менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино согласовал условия личного контракта с ПСЖ, который он подпишет в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, парижский клуб отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля, чье соглашение истекало летом 2021 года, но было прекращено досрочно.

Также известно, что ПСЖ будет вынужден выплатить немецкому специалисту шесть миллионов евро компенсации за досрочное расторжение сделки.

Ранее сообщалось, что приход Почеттино в команду может стать ключом к потенциальному трансферу Лионеля Месси из Барселоны.