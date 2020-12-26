Франция

Действующий чемпион Франции не расстается с желанием подписать звездного аргентинца.

Рождественский период для французского ПСЖ проходит под знаком смены главного тренера. С поста наставника "красно-синих" в недавнем был уволен Томас Тухель, а ему на смену пророчится аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Изменение в руководящей должности внутри коллектива спровоцировали появление слухов относительно деятельности клуба в ближайшие трансферные окна. Так, издание Le Parisien заявило о готовности действующих чемпион Франции вновь включиться в борьбу за аргентинского нападающего каталонской Барселоны Лионеля Месси, в чем им должен помочь его соотечественник Почеттино.

Напомним, что ранее отец футболиста назвал процесс переговоров Месси с ПСЖ "фейком", в то время как один из кандидатов на пост президента каталонского клуба, наоборот, косвенно подтвердил существование определенных контактов, выразив уверенность в том, что Барселона не сможет соперничать в финансовом плане с французской стороной.

Кроме Почеттино, на пост главного тренера ПСЖ претендуют также Массимилиано Аллегри и Тиаго Мотта.

Команды Лиги 1, которая осталась без телетранслятора, ушли на паузу в связи с праздниками, после которой ПСЖ вернется к официальным поединкам выездной игрой против Сент-Этьена, запланированной на 6 января 2021 года.