Франция

Переговоры по польскому нападающему могут быть сорваны из-за больших финансовых аппетитов его нынешнего клуба.

Как сообщает итальянское подразделение Sky Sports, французский Марсель сделал предложение неаполитанскому Наполи относительно трансфера польского нападающего Аркадиуша Милика.

Речь идет об аренде до конца сезона, по завершению которой провансальцы будут обязаны выкупить игрока за 8 млн евро + 1 млн евро в виде бонусов, если команде удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон.

В свою очередь, Наполи в очередной раз проявляет весомые финансовые аппетиты, требуя за своего футболиста 15 млн евро, к которым также хочет получить 25% от последующей продажи Милика.

Преградой на пути совершения данного перехода может стать также и тот факт, что для перехода на правах аренды польскому форварду, у которого заканчивается контракт с южанами летом 2021 года, придется подписать новое соглашение с неаполитанским клубом, который исключил его из заявки на сезон.

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