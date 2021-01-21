Франция

Крепин Диатта продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Монако на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Брюгге Крепина Диатта, который также может закрыть позицию центрального форварда.

21-летний сенегалец перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав полноценный контракт до июня 2025 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

В текущем сезоне Диатта являлся лучшим бомбардиром Брюгге, забив десять голов в 24 поединках во всех турнирах. Также на счету сенегальского футболиста два ассиста.

Стоит также напомнить, что Брюгге станет соперником киевского Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч этих команд состоится 18 февраля в Киеве, а ответная встреча пройдет 25 февраля в Бельгии.

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