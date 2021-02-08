Англия

О восстановлении бразильца рассказал наставник "синих".

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал восстановление бразильского защитника Тиаго Силвы от мышечной травмы.

"В отношении Тиаго мы делаем все возможное. Он точно пропустит матч Кубка Англии. Ему потребуется несколько дней на восстановление. Сейчас мы ожидаем его возвращения к матчу с Саутгемптоном, хотя это и может быть немного оптимистичным.

Мы делаем все, что в наших силах. Я хорошо знаю Тиаго и уверен, что он вернется в строй, как только это будет возможно. При мышечных повреждениях нельзя рисковать и играть через боль. Поэтому он вернется тогда, когда мы будем уверены в его полном выздоровлении", — приводит слова Тухеля пресс-служба "синих".

Ранее сообщалось, что Силва в ближайшее время продлит контракт с Челси.